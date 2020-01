Critique du jeu SIM CITY SOCIETES , fin

Tous les bâtiments ne seront pas disponibles dès le départ, il faudra pour pouvoir débloquer la majorité des bâtiments, atteindre un certain nombre dans certains domaines de votre ville, comme la beauté de votre ville, le nombre d'habitants, sa richesse, sa sécurité, sa croyance, etc... Chaque type de bâtiment demandera un quota différent et permettra d'apporter des objectifs au jeu plutôt appréciable, bien qu'au bout d'une petite heure vous aurez sûrement la majorité des bâtiments débloqués. Une fois que vous aurez choisi un style pour votre ville, vous construirez donc les bâtiments que vous voulez et votre ville s'y adaptera, par exemple vous choisissez le thème fun de l'horreur, et au bout d'un certain nombre de bâtiments, vos routes deviendront aussi glauques que vos maisons et autres magasins.

Finalement, cette "personnalisation" se limite à choisir des bâtiments parmi tant d'autres, d'ailleurs, il manque un grand nombre de bâtiments comparé à SimCity 4, comme les aéroports, gares, ports et bien d'autres, sûrement dû au passage à la 3D, mais bien que limitée, cette personnalisation reste tout de même un bon point, les thème sont assez variés et permettent de créer des villes tout à fait loufoques, avec par exemple une ville en pain de mie, ou une ville faite à partir de maisons dans des arbres, une ville cyberpunk digne d'un film, avec les néons de tous les côtés et même des voitures volantes. Bref, il y a de quoi s'amuser... Ensuite, vous n'avez plus qu'a développer votre ville et la faire prospérer à travers le temps en veillant tranquillement sur elle. Petit plus, de nombreuse médailles, trophées ou encore titres sont à gagner en effectuant certains objectifs durant une partie, comme atteindre un certain nombres d'habitants, un max de décorations, etc...

conclusion EA a osé passer à la 3D et bien que le côté technique soit réussi, le gameplay en prend un sacré coup à cause de la difficulté trop rabaissée qui, certes, laisse une chance aux amateurs, mais va déplaire aux fans de la série. De plus, de nombreuses fonctionnalités sont perdues depuis SimCity 4, sûrement dû au passage 3D, et donc réduisent encore l'intérêt du jeu. Un titre assez moyen qui plaira aux débutants mais lassera vite au fil du temps par sa simplicité.